Będzie 800 plus od 1 czerwca 2023? Taka jest propozycja - jest i odpowiedź rządu

Rząd nie przychyli się do propozycji Donalda Tuska i nie przyspieszy wprowadzenia świadczenia 800 plus już od 1 czerwca - podkreśliła w RMF FM minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Mamy w planie budżetowym, że będzie to od 1 stycznia - dodała.

Od dawna mówi się, że z powodu inflacji potrzebna jest waloryzacja programu 500 plus. Ostatnio pojawiało się dużo informacji, że przed wyborami rząd dokona zmian w programie i zostanie on podwyższony…

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką – 800 plus. W odpowiedzi na to lider PO Donald Tusk zaproponował, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka.

800 plus - od kiedy i dla kogo? Oto zasady podwyższonego świadczenia

Podkreśliła, że nie wierzy Donaldowi Tuskowi. - Wszystkie obietnice, które składa, zawsze odnoszą się do Prawa i Sprawiedliwości, nic sam nie zainicjuje. Jedyny program wyborczy, który prezentuje, to dorwać się do władzy i przywrócić to, co było przed rokiem 2015 - stwierdziła szefowa MRiPS.

Pytana była też o to dlaczego 800 plus ma obowiązywać od nowego roku, a nie wcześniej odpowiedziała. Więcej na temat zmian w programie 500 plus prezentujemy w poniższej galerii.