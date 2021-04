Będzie kolejny objazd alei Jana Pawła II we włocławskim Michelinie - ulicą Brzezinową

W trakcie jest natomiast przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Michelina - alei Jana Pawła II. I tu są poważne utrudnienia dla kierowców. Na razie dotyczą one głównie kierowców wyjeżdżających z miasta i wjeżdżających do miasta. Bo prace na jezdni rozpoczęły się od granicy miasta.

Wciąż zamknięty dla ruchu jest odcinek od granicy miasta do ulicy Pocztowej. Wyjazd z miasta w kierunku Kruszyna czy Smólska jest jednak możliwy, bo wytyczony został objazd - przez ulicę Zachodnią do odcinka drogi zastępczej ułożonej z płyt betonowych. Między ul. Zachodnią a granicą miasta ta droga została zbudowana, gdyż tu nie ma możliwości zorganizowania objazdu.

Te utrudnienia mają potrwać do połowy maja. Ale będą kolejne. Bo roboty na alei Jana Pawła II planowane są na kolejne miesiące i jak powiedział nam wiceprezydent Krzysztof Kukucki będą prowadzone etapami, na odcinkach od skrzyżowania do skrzyżowania. Tym razem do skrzyżowania z ulicą Kościelną. Chodzi bowiem o to, żeby zminimalizować utrudnienia. Na kolejnych fragmentach alei Jana Pawła II objazdy też będą wyznaczane drogami równoległymi. Od połowy maja wytyczony zostanie objazd ulicą Brzezinową.

Ulica Szewska zostanie przedłużona

Za kilka dni Urząd Miasta we Włocławku ogłosi wynik przetargu na przedłużenie ulicy Szewskiej do alei Jana Pawła II, a konkretnie do nowego ronda, które zostanie zbudowane przy wjeździe do Michelina. A to oznacza, że prace związane z rozbudową ulicy Szewskiej wkrótce się rozpoczną. Na rozbudowę tej ulicy miasto otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych 4 mln 100 tysięcy złotych dofinansowania. To będzie pierwszy odcinek planowanej drogi alternatywnej z Michelina na osiedle Południe.