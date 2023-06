Będzie Speedway Ekstraliga Camp na Motoarenie. To szansa na wyłowienie żużlowych talentów z całego świata

Zaproszenia do uczestnictwa w Campie kierowane są do zawodników z federacji zrzeszonych w FIM w klasach: 85-190 cc, 250 cc i 500 cc. To właśnie za pośrednictwem krajowych federacji można zgłaszać zawodników. W tym roku organizatorzy przewidują miejsce dla szesnastu zawodników w każdej z trzech klas: 500 cc (od 16 do 20 roku życia), 250 cc (od 13 do 16 roku życia) oraz w nowej klasie 85-190 cc (od 11 do 13 roku życia, przypomnijmy, że w tej klasie można startować zarówno na motocyklach zasilanych metanolem, jak również benzyną).

- Speedway Ekstraliga Camp został bardzo dobrze przyjęty przed rokiem i wiemy już na pewno, że jest duże zainteresowanie wydarzeniem ze strony federacji z całego świata – powiedział Michał Sikora, Prezes Polskiego Związku Motorowego. – To swego rodzaju impuls dla zawodników, aby u progu kariery trafić do Polski, gdzie żużel jest na najwyższym światowym poziomie. Dla naszej federacji oraz PGE Ekstraligi to też swego rodzaju misja, która polega na zaprezentowaniu możliwości dla młodych zawodników. Liczymy, że już za kilka lat pierwsi uczestnicy naszych Campów będą startowali w zawodach rangi Mistrzostw Świata w kategorii seniorów, a być może nawet zdobywali tam medale – dodał Michał Sikora.

Przez blisko tydzień młodzi zawodnicy będą mieli w Toruniu okazję nie tylko do treningów pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów, ale także do szkoleń z zakresu mediów i marketingu, zajęć z fizjoterapeutą czy też tunerem, ale przede wszystkim wezmą udział w zawodach, które podsumują ich wysiłek. Jak przed rokiem, na najlepszych czekać będą nagrody w postaci silników czy akcesoriów żużlowych, a dla wszystkich pamiątkowe medale za uczestnictwo i certyfikaty.