Będzie spotkanie z mieszkańcami Sępólna w sprawie budowy kotłowni gazowej

Spotkanie z mieszkańcami jest pokłosiem wniosku złożonego przez radnego Rady Miejskiej w Sępólnie, Artura Juhnke, by wstrzymać się z budową kotłowni na gaz ziemny w kontekście rosnących podwyżek za energię i gaz. Radny uważa, że rozsądniej pozostać przy kotłowni opalanej słomą.

- Zwracam się z wnioskiem o wstrzymanie i ponowną kalkulację lub całkowite odstąpienie od inwestycji zmierzającej do uruchomienia w Sępólnie Krajeńskim kotłowni opalanej gazem ziemnym. Rosnące w galopującym tempie ceny gazu spowodować mogą znaczny wzrost opłat dla odbiorców końcowych, którymi przede wszystkim są mieszkańcy osiedla Słowackiego. Proszę jednocześnie o rozważenie modernizacji aktualnego systemu ogrzewania, dostosowanie go do realnej ilości odbiorców i pozostanie przy kotłowni opalanej biomasą, Nie jest, moim zdaniem, rozsądne uzależnienie tak dużej ilości odbiorców od decyzji jednego człowieka, naszego wschodniego sąsiada – mówił na ostatniej sesji Juhnke. - W doniesieniach medialnych możemy wyczytać, że gaz ziemny będzie podobnie traktowany jak węgiel, jak paliwo kopalne. Za chwilę mogą być podobne problemy z karami za szkodliwość. Myślę, że jesteśmy skazani na biomasę- stwierdził.