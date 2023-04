Będzie termomodernizacja SP 17 i przedszkola przy ul. Dworcowej w Grudziądzu. Miasto dostało dotację

Termomodernizacji doczekają się budynki Szkoły Podstawowej Nr 17 przy Al. 23 stycznia oraz przedszkola przy ul. Dworcowej. Miasto na przeprowadzenie prac zdobyło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynoszące w obu przypadkach 85% kosztów. Prace pochłoną łącznie prawie 4 mln zł. Około 3,3 mln zł z tej kwoty to pozyskana dotacja.

- To bardzo ważne z punktu widzenia miasta, bo chcielibyśmy, żeby budynki użyteczności publicznej były jak najmniej energochłonne i od wielu lat prowadzimy tego typu politykę. Mamy jeszcze wiele budynków, które muszą zostać zmodernizowane, ale robimy to sukcesywnie, pozyskując właśnie środki zewnętrzne - mówi prezydent Maciej Glamowski.

Inwestycja wpłynie nie tylko na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, ale poprawi także estetykę budynków, które - delikatnie mówiąc - nie prezentują się obecnie najlepiej.

- Szkoła Podstawowa nr 16 jest placówką, która od wielu lat była bardzo zaniedbana. Zainwestowaliśmy w tę szkołę, budując na jej terenie boisko wielofunkcyjne, wymieniliśmy częściowo stolarkę okienną. Teraz przyszedł czas na właśnie termomodernizację i ta placówka będzie na pewno postrzegana zupełnie inaczej przez uczniów, rodziców, a także mieszkańców. To samo dotyczy przedszkola przy ul. Dworcowej, które nie jest naszą chlubą, jeśli chodzi o estetykę. Jest to świetna placówka dla dzieciaków, ale budynek odbiega mocno od tego, co chcielibyśmy widzieć - podkreśla prezydent Glamowski.