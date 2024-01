Bez kurtki i w samych kapciach siedział na chodniku w Inowrocławiu. 80-letniemu mężczyźnie pomogli policjanci

Mundurowi ustalili tożsamość tego człowieka. Okazało się, że 80-latek nie ma stałego miejsca zamieszkania. Na miejsce przyjechało pogotowie i zabrało go do szpitala.

- Policjanci natychmiast zabrali mężczyznę do radiowozu i zaopiekowali się nim, by się ogrzał. Wezwali również pogotowie. Senior podał policjantom, że mieszka samotnie w jednej z miejscowości gminy Inowrocław. Nie potrafił podać szczegółów. Nie umiał powiedzieć, jak się znalazł w miejscu, gdzie zastał go patrol - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

- Patrolowcy ustalili też, że rodzina mężczyzny zamieszkuje w Inowrocławiu i do niej dotarli. Następnie z jednym z członków rodziny pojechali do szpitala, i wraz z seniorem, który nie wymagał hospitalizacji, radiowozem odwieziono ich do domu. Sprawa na tym się nie kończy, bo dalej sprawą zajmuje się dzielnicowy. Wszystko po to, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości - dodaje inowrocławska policja.