Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 20.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Jastrzębie 17 A, 233, 236/13, 236/14.

20.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat chełmiński

Drzonowo od 4 do 6, 0004-159/2 159/3, Kornatowo 70, Lisewo ulice Boczna 1, Krucza 18, Mikołaja z Ryńska 40, 52, 52A, Wybudowanie Wąbrzeskie 15, 16, 18, 20, 21, od 24 do 28, 28A, 29, 30, od 32 do 36, 36A, 46 , Strucfoń 1, 3, 4, od 6 do 12, od 14 do 19, od 23 do 28, 12/3, 123/1, 37/4, 5/2.

20.04 od godz. 9:00 do 12:00

Firlus 1, 4, 7, 26, 35, 37, 103/3, 69/3, 72/3.

20.04 od godz. 9:00 do 14:00

powiat włocławski

Arciszewo 1, 2, 4, 19, 20, od 29 do 31, od 35 do 37, 39, 41, Arciszewo -74 (GPO), Bierzyn od 3 do 5, od 9 do 13, 15, 16, 18, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, od 43 do 46, 47A, 48, 51, 54, 56, 58, 59, 61, 61/A, 63, 66, Bierzyn-., Janowo 1, 2, 5, od 7 do 9, 13.

20.04 od godz. 10:00 do 11:00