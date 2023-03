Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 28.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat grudziądzki

Nicwałd 17, 19, 20, od 22 do 25, od 27 do 32, 34, 35, od 37 do 40, od 42 do 45, 60, 107, 169/1, 85/3.

28.03 od godz. 8:30 do 12:30

powiat włocławski

Józefowo 2.

28.03 od godz. 8:00 do 12:00

Sarnowo , Wiktorowo 5, 106.

28.03 od godz. 8:00 do 12:00

Bogołomia ulice Leśna 42, Magnoliowa , Nasturcjowa , 187/8, 220/4, dz. 187/8, DZ. 221/3, DZ. 226/10, DZ. 234, Mstowo ulica Dębowa , 89/26 , 221/21, 227/1, 227/3, DZ. 221/4, DZ. 89/14.

28.03 od godz. 8:00 do 11:00

Nowa Wola, ul. Dzikiej Róży 38,40

28.03 od godz. 10:00 do 14:00

Wolica, ul. Centralna od nr 1 do nr 41, ul. św. Piotra i Pawła 26, ul. Okrężna od nr 1 do nr 6,, ul. Ogrodowa od nr 1 nr 12

29.03 od godz. 10:00 do 14:00