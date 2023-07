Bezpieczny Kredyt 2%. Duże zainteresowanie dopłatami do kredytów mieszkaniowych na nowych zasadach

Bezpieczny Kredyt i tysiące klientów

Pośrednik kredytowy z Bydgoszczy opowiada: - Zaczynam pracę codziennie o godz. 9.00, chociaż jestem przeważnie kwadrans wcześniej. Pierwszego dnia, gdy zaczął obowiązywać Bezpieczny Kredyt 2%, przyszedłem o 8.40. Na krzesłach przed biurem już czekały trzy osoby. To te, które w poprzednim tygodniu dzwoniły do mnie z pytaniami o nowe rozwiązanie. Jeżeli klient zamierza przybyć na spotkanie, zapraszam, proponując godzinę. W przypadku tej trójki bydgoszczan nikt nie wspomniał, że planuje do mnie zawitać, a tak się stało. To dlatego klienci czekali jednocześnie.

Ożywienie na rynku mieszkaniowym

U agentów nieruchomości również przybyło potencjalnych klientów. - W ostatnich dwóch tygodniach zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie ofertami sprzedaży mieszkań przez osoby chcące skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2% - mówi Michał Cieślar, właściciel biura Cieślar Nieruchomości w Bydgoszczy. - Prezentacji nieruchomości jest zdecydowanie więcej, a zainteresowani są pozytywnie nastawieni do nowego programu. O ile dobrze wpływa to w krótkim czasie, pobudzając klientów do zakupu, o tyle w dłuższej perspektywie może spowodować wzrost cen nieruchomości. Jesteśmy jednak na początkowym etapie. Zobaczymy, czy wszyscy, którzy złożą wnioski kredytowe, finalnie otrzymają finansowanie na zakup nieruchomości.

Bezpieczny Kredyt w tych bankach

Na razie kilka banków oferują tańsze kredyty mieszkaniowe, możliwe do pozyskania w ramach nowego programu państwa. - Obok PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao S.A., Bezpieczny Kredyt 2% w swojej ofercie mają również Alior Bank S.A., VeloBank S.A. i SGB-Bank SA - informuje Bank Gospodarstwa Krajowego. - To kolejne banki, które dołączają do programu Pierwsze Mieszkanie.

Następne placówki przymierzają się do udziału w programie. Nie padają jednak jeszcze nazwy banków, ani daty. - Zakładamy, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu - wskazują przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii.