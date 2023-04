Bezpieczny Kredyt 2 procent - wyliczenia możliwych kredytów. Tak sprawdzisz możliwy zysk z programu

Bezpieczny Kredyt 2 procent - takie są zasady programu

Z bezpiecznego kredytu 2 proc. oraz Konta Mieszkaniowego będzie mógł skorzystać każdy kto nie ukończył 45 roku życia , nie posiada i nie miał mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku przy bezpiecznym kredycie 2 proc., spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Maksymalny kredyt jaki będą mogły zaciągnąć osoby będące w programie Pierwsze Mieszkanie to 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.

Aby sprawdzić opłacalność ze skorzystania z programu „Bezpieczny Kredyt 2%” można skorzystać ze specjalnego narzędzia od Omni Calculator - link TUTAJ.

Jak przekonują autorzy narzędzia - bez względu na to, czy mowa np. o singlu z Warszawy, czy też o małżeństwie z mniejszego miasta - udział w programie Bezpieczny Kredyt 2% umożliwia obniżenie łącznej wartości do spłaty o ok. jedną czwartą. Do tego dochodzi także znacznie obniżona rata. Wynika tak z nowego narzędzia Omni Calculator. Może z niego skorzystać każdy zainteresowany kredytem. W ten sposób można samodzielnie dokonać własnych, spersonalizowanych wyliczenia.