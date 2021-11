Bezpłatne kursy i zajęcia językowe dla maturzystów. Uczelnie pomagają przygotować się do matury

Do prawdziwej matury zostało jeszcze kilka miesięcy, ale w poniedziałek 22 listopada rozpoczęły się próbne egzaminy przygotowane przez Wydawnictwo Operon. Potrwają one do czwartku 25 listopada.

Uczniowie: matura próbna z polskiego była próbna

We wtorek 23 listopada maturzyści mogą przystąpić do próbnej matury z matematyki, w środę 24 listopada – z języka obcego, a w czwartek 25 listopada – z wybranego przedmiotu.

Politechnika Bydgoska przygotowuje do matury z informatyki

Próbna matura to okazja, aby sprawdzić, co trzeba jeszcze nadrobić. W uzupełnieniu tych braków chcą pomóc uczniom uczelnie. Politechnika Bydgoska zorganizowała kurs „Szkoła programowania: od zera do matury”,przeznaczony dla maturzystów przygotowujących się do matury z informatyki lub uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z programowania. - Na kurs składa się 15 spotkań po 3 godziny lekcyjne – informuje dr hab.inż. Szymon Różański, prof. PBŚ i jej rzecznik.