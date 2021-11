Nauczyciele z I LO w Bydgoszczy uczą innych i sami też się kształcą. Biorą udział w projekcie PO WER

Jak wyjaśnia Teresa Szefler-Kuras, projekt skierowany jest głównie do kadry pedagogicznej (program PO WER w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”) i wspiera ją w doskonaleniu języków obcych.

- Projekt PO WER wspiera naszych nauczycieli w doskonaleniu języków obcych. To dla nas bardzo ważne, ponieważ od dawna w naszej szkole uczy się młodzież przyjeżdżająca do Polski w ramach wymiany prowadzonej przez stowarzyszenie Rotary. Wymiana ta daje możliwość zobaczenia jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur. Młodzież mieszka wówczas u rodzin zaangażowanych w prace stowarzyszenia i uczęszcza do szkoły w wybranym kraju. Poza tym bierzemy udział w różnego rodzaju projektach, konkursach, w których dobra znajomość języka obcego jest niezbędna. Korzystamy z materiałów obcojęzycznych, więc zależy nam na zdobyciu jak najwyższych umiejętności językowych. W programie postawiliśmy na naukę angielskiego. Sama jestem geografem i bardzo się cieszę, że mogę ten język podszkolić - mówi Teresa Szefler-Kuras, wicedyrektor I LO w Bydgoszczy.