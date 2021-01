Bezrobocie w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przez pandemię liczba bezrobotnych w Golubiu-Dobrzyniu i okolicach wzrosła o 20 procent

Powrót do szkół w lutym 2021? Minister edukacji przekazał najnowsze informacje

Powrót do szkół to jedno z zagadnień, o które najczęściej są pytani przedstawiciele rządu. Rodzice, uczniowie i nauczyciele zastanawiają się, kiedy powrót starszych klas do szkół będzie możliwy. Czy druga połowa lutego 2021 jest realna? W środę, 27 stycznia, minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się do możliwego terminu powrotu do stacjonarnej nauki.