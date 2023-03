Biały Miś 2023. Rozpoczynamy kolejną edycję turnieju. Będą emocje!

To będzie 54. edycja Białego Misia. Turnieju z wielkimi tradycjami, w którym startowało już kilka pokoleń bydgoszczan. Wśród nich również ci, którzy później odnosili sportowe sukcesy na międzynarodowych arenach.

Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 12 szkolnych reprezentacji. W tym gronie są te, których półki w szkolnych gablotach uginają się od pucharów za zwycięstwa w Białym Misiu oraz te mniej doświadczone. Każda z takimi samymi szansami na sukces.

Rywalizować będą w dwudniowych eliminacjach, które odbędą się w Sisu Arenie w poniedziałek i wtorek (20-21.03).

Rywalizacja będzie odbywać się w grupach:

Grupa A: SP 62, SP 63, SP 67

Grupa B: SP 15, SP 18, SP 64

Grupa C: SP 12, SP 13, SP 30

Grupa D: SP 16, SP 32, SP 43

Szkoły do rywalizacji delegują kilka roczników, a każdy będzie miał do pokonania specjalnie przygotowany tor przeszkód. Konkurencje nie są skomplikowane (bieg z pałeczką sztafetową, wyścig z piłką do koszykówki z przechodzeniem przez szarfę, czy bieg z woreczkiem gimnastycznymi przekładaniem piłek), ale z pewnością wymagają fizycznej sprawności, szybkości i sprytu. Czasem decydujące znaczenia ma również szczęście, bo w ferworze walki i w emocjach, zdarzają się błędy.

Cztery najlepsze drużyny z eliminacji (zwycięzcy w swoich grupach) awansują do wielkiego finału.

Mistrza Bydgoszczy poznamy już w czwartek (23 marca), a finał rywalizacji odbędzie się w hali Immobile Łuczniczka.

Mistrzowskiego tytułu bronić będzie reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 16 (w ubiegłorocznym finale pokonała drużyny SP 62, SP 63 i SP 32). Na najlepszych czekają puchary, nagrody i - oczywiście - misie, maskotki naszego turnieju.

To nie będzie koniec emocji - najlepsza szkoła Białego Misia 2023 powalczy jeszcze w finale wojewódzkim- Sprawny Miś 2023. Czekają nas emocje!