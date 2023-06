"Bicz na pornografię" już w sejmowej komisji. Czy nowe prawo zatrzyma internetową goliznę?

Zgodnie z założeniami ustawodawców, dostawcy internetu zostaną zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych . Spadnie też na nich obowiązek informowania abonentów o możliwości skorzystania z takiej usługi. Jednak decyzja o skorzystaniu z tej możliwości pozostanie po stronie użytkownika.

Galeria handlowa cenzorem porno?

Kto powinien przypilnować?

Pornografia to dla nastolatków codzienność

Według raportu „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”, dostęp do treści o charakterze pornograficznym jest wyjątkowo łatwy dla polskich nastolatków. W przypadku 76 proc. starszych i 67 proc. młodszych dzieci głównym narzędziem do pozyskiwania treści pornograficznych jest smartfon.

Co piąty nastolatek w wieku od 12 do 14 lat potwierdza, że otrzymuje propozycje przesłania swoich nagich zdjęć innym osobom. Co trzeci 16-latek i co piąty z jego młodszych kolegów widział w Internecie czynności seksualne, do których przymuszono drugą osobę;

Kilkanaście procent z grupy młodszej ma do czynienia z treściami o charakterze seksualnym kilka razy dziennie, a co piąty regularnie ogląda treści pornograficzne w internecie.

W ubiegłym roku 13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego przerywając połączenie online ze szkolnym pedagogiem dla ponad setki uczniów wyświetlił wszystkim zdjęcia pornograficzne.