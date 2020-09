Biesiady krajeńskie w Nakle i Mroczy. Zapisz się już dziś!

Tylko do poniedziałku 7 bm. zapisywać się można jeszcze na krajeńską biesiadę. Impreza odbędzie się w piątek 11 bm. w Nakielskim Ośrodku Kultury. Udział jest bezpłatny. Anna Sergott, kustosz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle opowie o historii, tradycjach i obrzędach regionu Krajny. W programie także prezentacja strojów krajeńskich, nauka tańców ludowych oraz wspólne biesiadowanie i poczęstunek. Start o godz. 16. Zapisy prowadzone są pod numerem tel.: 531 -602 -727 lub adresem internetowym: krajnastowarzyszenie@gmail.com.

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

Z powodu pandemii liczba uczestników jest ograniczona. Do piątku 11 bm. zapisywać się można na „Biesiadę Krajeńską” w Mroczy. To wydarzenie w ośrodku kultury przy ul. Śluzowej odbędzie się w piątek 18 września. Początek również o godz. 16. Program ten sam co w Nakle. Organizatorem wydarzenia Stowarzyszenie Krajna.

To kolejne biesiady w powiecie nakielskim. Za nami „Biesiada Krajeńska” w Anielinach oraz „Biesiady Pałuckie” w Szubinie i Kcyni.