Bilans sylwestrowo-noworoczny na drogach Kujawsko-Pomorskiego. Pijani kierowcy i 12 rannych

Z kolei jadący oplem 51-latek, mający 2,9 promila, oraz 38-latek kierujący volkswagenem T4, mający 2,7 promila, zostali zatrzymani przez koronowskich policjantów w Tryszczynie i na ulicy Słonecznej w Koronowie. Zaś patrol ruchu drogowego udaremnił na Rondzie Kujawskim w Bydgoszczy dalszą jazdę 50-latkowi siedzącemu za kierownicą forda, u którego kontrola stanu trzeźwości wykazała 2,9 promila.

- Zdajemy sobie sprawę, że część osób, które wyjechały na sylwestra, wydłuży swój wypoczynek aż do najbliższej niedzieli. Apelujemy więc do nich o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu podczas powrotu. Na trasach wlotowych do miast mogą oni spodziewać się wzmożonych kontroli ruchu drogowego, podczas których policjanci będą sprawdzać stan trzeźwości, stan techniczny pojazdów i zwracać szczególną uwagę na łamiących przepisy ruchu drogowego - uprzedza podkom. Remigiusz Rakowski.