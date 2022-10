Bioróżnorodność jest pod ręką, wystarczy jej nie niszczyć. "Nie oborywać oczek wodnych po sam brzeg, tylko zostawić pas zieleni"

Miejscami smutnawy był wykład Krzysztofa Koniecznego z Fundacji Przyrodniczej Pro Natura, który wygłosił na konferencji „Praktyczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej”, zorganizowanej 27 października przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Ekspert pokazał, co straciła natura z powodu zajmowania kolejnych siedlisk przyrodniczych przez człowieka. - To są zdjęcia sprzed 20 lat, teraz ta łączka czosnku łąkowego jest już całkowicie zniszczona, powstało tu siedlisko rekreacyjne – podał przykład.

Od 1970 do 2014 r. globalna populacja dzikiej fauny i flory zmniejszyła się o 60 proc. - alarmuje Komisja Europejska. Stąd też strategia Europejski Zielony Ład, która do 2030 roku ma przywrócić utraconą bioróżnorodność w UE.