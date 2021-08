BKS Visła Proline Bydgoszcz i PESA Bydgoszcz SA podjęły współpracę [zdjęcia]

Jak podkreślają w BKS Visła Proline podpisanie umowy sponsorskiej z PESA SA to efekt wielotygodniowych rozmów i długich negocjacji. W ich opinii to świetna informacja dla całej Bydgoszczy, bo współpracować będą dwie ważne firmy związane z miastem.

- Cieszymy się bardzo i jesteśmy zaszczyceni, że do grupy naszych sponsorów dołączył lider w produkcji pojazdów szynowych - mówił Wojciech Jurkiewicz, prezes klubu. - Pokazał, że można wrócić do ekstraklasy. Liczę, że przy jego pomocy i wsparciu naszych pozostałych sponsorów uda się zrealizować nasz cel, jakim jest powrót na parkiety Plus Ligi - dodał.