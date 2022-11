Blisko pięćset uczennic na niezwykłej lekcji wf w ramach akcji "Mistrzynie w Szkołach"

– Kolejny raz duża frekwencja, bo jest prawie pięćset dziewczynek, pokazuje, że nasz projekt zyskał już renomę wśród uczennic i nauczycieli. A to jest główne założenie naszej akcji, by motywować uczennice do aktywności fizycznej, do dbania o siebie. Myślę, że jedną z ważniejszych wartości tej lekcji jest to, że mistrzynie przyjeżdżają na nią bardzo otwarte. Mówimy o problemach kobiecych, o procesie dojrzewania i to jest niezwykle istotne – mówi Otylia Jędrzejczak, której fundacja jest organizatorem akcji.

Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez Bellę, HMS Fitness i Volkswagen City Motors Gdańsk.