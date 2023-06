Blisko półtora tysiąca młodych zawodników rywalizowało w zawodach z cyklu „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”

W ramach „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich 2023” odbędzie się łącznie szesnaście eliminacji wojewódzkich – rozegrane zostały już zawody w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Rudzie Śląskiej, Łodzi, Słupsku, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach i Karpaczu. Pozostały do rozegrania jeszcze zawody w Lublinie (6.06, Lubelskie), Stalowej Woli (6.06, Podkarpackie), Białymstoku (6.06, Podlaskie) i Opolu (15.06, Opolskie). W trakcie zawodów eliminacyjnych tworzone są reprezentacje województw, które już 1 września wystąpią w Toruniu w zawodach finałowych.

– To super inicjatywa, dzieci w tak młodym wieku mogą się przekonać, jak fajna jest lekkoatletyka, jak potrafi być wszechstronna, jak wiele konkurencji można uprawiać – mówi nasz młociarka Katarzyna Furmanek, która była jedną z gwiazd zwodów w Kielcach. – Dzięki temu cyklowi można odkryć wschodzące talenty, być może nawet nasze nadzieje olimpijskie. To świetny wstęp do trenowania i zostania z naszym sportem na dłużej – dodaje zawodniczka. Obok niej z młodzieżą w Kielcach spotkały się jeszcze Ewa Różańska i Karolina Mołdawska