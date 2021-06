Bogumiła i Wiesław Inatlewscy z gminy Golub-Dobrzyń otrzymali medal od prezydenta RP

Kujawsko-Pomorskie. Ile trzeba zarabiać, żeby być klasą średnią? "Na pewno nie 4 - 6 tys. zł netto" [kwoty]

Co trzeci Polak (35 proc.) zalicza siebie do klasy średniej. 36 proc. badanych uważa, że do klasy średniej należą Polacy, którzy zarabiają miesięcznie na rękę między 4 a 6 tys. zł. Ekspert z Kujaw i Pomorza: - To żadna klasa średnia!