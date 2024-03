Bogusław Linda na prywatnych zdjęciach. "Super facet... Zawsze z klasą" OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Bogusław Linda urodził się 27 czerwca 1952 roku w Toruniu. Aktualnie ma więc 71 lat. Na zdjęciu Bogusław Linda i Lidia Popiel na Gali Woman Power 2023.Tak żyje na co dzień Bogusław Linda. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia >>>> AKPA/ Podlewski Zobacz galerię (13 zdjęć)

Bogusław Linda to jeden z najlepszych polskich aktorów, znany przede wszystkim z takich filmów jak "Przypadek", "Kroll", "Psy", "Tato" czy "Reich". Ostatnio rzadziej przyjmuje nowe role. Za to chętnie podróżuje. Relacje zamieszcza na Instagramie, na którym obserwuje go już prawie 80 tysięcy fanów. Zobaczcie prywatne zdjęcia Bogusława Lindy.