Boisko przy Szkole Podstawowej w Zalesiu już gotowe. Będzie służyło całej społeczności

Boisko wielofunkcyjne powstało przy Szkole Podstawowej w Zalesiu w gminie Sępólno Krajeńskie. Jest to profesjonalne boisko z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Niebawem będzie ono dostępne zarówno dla uczniów, jak i dla mieszkańców. Można powiedzieć, że obiekt jest już gotowy. Pozostała tylko instalacja ogrodzenia i oświetlenia.

- Jest to boisko pełnowymiarowe do gry w piłkę ręczną, są tam też dwa boiska do koszykówki. Na obiekcie można również grać w tenisa ziemnego i w siatkówkę – mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski.