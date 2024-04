Bon energetyczny 2024 - zasady i terminy. Nawet 1200 zł wsparcia dla gospodarstwa domowego

Maksymalna cena energii w 2024 roku

Bon energetyczny - cel

Ile wyniesie wsparcie z bonu energetycznego w 2024 roku?

Bon energetyczny - zasady, miejsce składania wniosków

Świadczenie wypłacane będzie jednorazowo, na wniosek. Trzeba będzie go złożyć od 1 lipca do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Kryterium dochodowe przyznawania bonu energetycznego

Obawy dotyczące wprowadzenia bonu

"Planowane wprowadzenie bonu energetycznego spowoduje obciążenie samorządów gminnych od dnia 1 lipca br. dodatkowym obowiązkiem polegającym na obsłudze przez gminy od 3,5 mln do 4,6 mln dodatkowych postępowań administracyjnych o bon energetyczny.

Ponadto, należy zauważyć, że ww. zadanie będą najczęściej realizować w gminach te same osoby i komórki organizacyjne, które realizują należące do właściwości MRPiPS świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego kierowane przede wszystkim do rodzin o najniższych dochodach" - napisało w opinii do projektu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ustawy w sprawie bonu musi przejść jeszcze drogę legislacyjną. Pod obrady Rady Ministrów ma trafić do końca czerwca.