Boże Ciało 2021 we Włocławku. Procesja w parafii pw. Ducha Świętego na Michelinie we Włocławku [zdjęcia] Paweł Czarniak

Boże Ciało to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dla katolików jest to święto wyjątkowe. W duchu wdzięczności za obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina wyruszają na ulice swoich parafii w tradycyjnych procesjach eucharystycznych. Zobaczcie zdjęcia z procesji w parafii pw. Ducha Świętego na osiedlu Michelin we Włocławku.