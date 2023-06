Boże Ciało 2023 w Chełmnie. Wierni uczestniczyli w procesji eucharystycznej. Zobacz zdjęcia

W czwartek 8 czerwca 2023 roku odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.

Boże Ciało to święto nakazane. Oznacza to, że tego dnia katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy św. Sam udział w procesji z tego nie zwalnia.