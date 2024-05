Boże Ciało - co to za święto? Czy 30 maja 2024 trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy Boże Ciało to święto nakazane

30 maja przypada Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To wyjątkowe święto w Polsce, jedno z najważniejszych w kościele katolickim. Boże Ciało to dzień ustawowo wolny od pracy. Jest to święto ruchome, jednak zawsze obchodzone jest w czwartek 60 dni po Wielkanocy. Czy 30 maja trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy Boże Ciało to święto nakazane w Kościele katolickim. Wyjaśniamy, czy w święto 30 maja należy uczestniczyć we mszy świętej.

Boże Ciało 30 maja 2024 - co to za święto? Czy trzeba iść do kościoła?

30 maja 2024 w Polsce obchodzone jest Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To dla katolików święto wyjątkowe i radosne - przypomina ostatnią wieczerzę a także przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Boże Ciało to święto ruchome, jednak zawsze przypada w czwartek. Termin Bożego Ciała uzależniony jest od daty Wielkanocy i późniejszych Zielonych Świątek. W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzimy 30 maja - 60 dni po Wielkanocy, po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Boże Ciało 30 maja to ważne święto kościelne i dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że 30 maja większość sklepów, urzędów oraz punktów usługowych jest nieczynnych.

Co roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli w Boże Ciało w całej Polsce odbywają się procesje. W trakcie pochodu z Najświętszym Sakramentem wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są cztery fragmenty Ewangelii. Ulicami miast i wsi przechodzą procesje pełne kolorowych dekoracji, sypanych kwiatów i brzęczących dzwoneczków. Na drodze procesji mieszkańcy dekorują okna, wystawiając w nich np. obrazki ze świętymi, wstążki, chorągiewki i kwiaty. W kościele katolickim 30 maja 2024 roku przypada Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wiele osób zastanawia się, czy w Boże Ciało 30 maja trzeba iść do kościoła? Czy wiernych obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej 30 maja? O tym, czy uczestnictwo we mszy 30 maja - w Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - jest obowiązkowe, decyduje kanon 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Czytamy w nim: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych".

Boże Ciało 30 maja 2024 - czy to święto nakazane?

Boże Ciało w kościele rzymskokatolickim JEST świętem nakazanym. Oznacza to, że w tym dniu katolicy nie mają obowiązku wzięcia udziału w mszy świętej. Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące mają obowiązek uczestniczenia 30 maja we Mszy Świętej - zobowiązani są pójść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. Katolicy nie muszą obowiązkowo iść w procesji, chociaż Kościół zachęca jednak, by ten dzień przeżyć w szczególny sposób.

Co ważne, sama procesja nie jest zaliczana jako uczestnictwo we mszy - procesja nie jest mszą, a więc nie zwalnia z obowiązku pójścia do kościoła. Na piątek - po Bożym Ciele - biskupi udzielili dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz charakteru pokutnego tego dnia. Jednocześnie zachęcają do podjęcia dowolnej formy pokuty w innym czasie - np. odmówienia dowolnej modlitwy w intencjach Ojczyzny i Ojca Świętego lub złożenia ofiary na misje lub biednych. Msze święte w Boże Ciało zwykle odbywają się wtedy według porządku niedzielnego. W nieprzewidzianych sytuacjach można wybrać wieczorną mszę poprzedniego dnia (w tym roku - środa 29 maja).

Boże Ciało - dlaczego zabiera się gałązki brzozy?

Cztery ołtarze, przy których zatrzymuje się procesja w Boże Ciało, są dekorowane brzozowymi drzewkami, z których wiele osób zabiera gałązki do domu. To długa tradycja związana z ludowymi wierzeniami.

Dawniej wierzono, że zielone gałązki z ołtarzy mają niezwykłą magiczną i dobroczynną moc. Wkopywano je w zagony i narożniki pola, kładziono w oborze, przechowano w domu za świętym obrazem. Przyniesione gałęzie miały ochraniać gospodarstwo i jego domowników przed burzą, gradem, czarami, złymi urokami. Ta wyjątkowa tradycja trwa do dziś.

Święta nakazane w Polsce - w te dni trzeba iść do kościoła

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kościelnymi, obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. obowiązuje tylko we wskazane dni, które znalazły się na tzw. liście świąt nakazanych. Znajdują się na niej następujące dni:

wszystkie niedziele 1 stycznia (Nowy Rok) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - Święto Trzech Króli

Boże Ciało - obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej

15 sierpnia - Matki Boskiej Zielnej

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - Boże Narodzenie W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.