Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 6.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (6.06 14:07) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki

Radoszki 45, 61, 61a, 123, 292/1, 50/1, 61/1, 61/3.

6.06 od godz. 8:00 do 14:30

powiat chełmiński

Trzebcz Szlachecki 92, 105, 106, od 109 do 115, 128.

6.06 od godz. 7:30 do 18:00

powiat radziejowski

Piotrków Kujawski ulica Poznańska 21a, 578/6.

6.06 od godz. 10:00 do 14:30

powiat toruński

Czernikowo ulice Piaskowa 6, 528/3, Strumykowa 7, Wiśniowa 39, 41, 43, 45, 524/14, Zacisze 23, 25, 27, Zajączkowo 2, 5, 6, Osówka , 528/8, Witowąż , 24/1, Zajączkowo 1.

6.06 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Grudziądz

Nowa Wieś ulice 6 Marca od 2 do 4, 6, od 8 do 10, 12, 12A, 13, 14, od 16 do 19, 19A, od 20 do 22, od 24 do 30, od 32 do 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 88, 136/13, 137/20, Grudziądzka 42, 73, 75, 77, 79, Leśna od 2 do 4, 6, 6A, 8, 9, 17, 379/3, Łąkowa , 182/1, Parkowa , Świerkocińska 7.

6.06 od godz. 15:00 do 18:00

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Mickiewicza 39 (Szpital Św. Anny + Apteka), ul. Chopina, ul. Krótka, ul. Gerbera nr 2, 4, 6, 8

9.06 od godz. 8:00 do 15:00