Brodnica i okolice. Imprezy, spotkania i wydarzenia w dniach 14-19 października

W czwartek, 14 października o g. 14 w Centrum Kultury i Sportu w Osieku seniorzy z powiatu brodnickiego wezmą udział w VIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Śpieszmy się kochać ludzi". Tego samego dnia o g. 18 w Brodnickim Dom Kultury w ramach mocnego kina zobaczymy film "Ciche miejsce 2".

W piątek, 15 października do Brodnicy dotrą przedstawiciele Fundacji Aktywnego Rozwoju, gdzie w ramach programu "Ekoaktywni" zorganizują cykl turniejów sportowo-ekologicznych mających na celu dbanie o aktywny rozwój fizyczny i umysłowy, połączonych z ekologią. Organizatorzy podkreślają, że realizują zadania, które w przystępny sposób utrwalają pojęcia ochrony środowiska i recyclingu. Start spotkania o g. 11 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Co ważne, wydarzenie będzie okazją do poznania Katarzyny Skowrońskiej, dwukrotnej mistrzyni Europy w siatkówce, najbardziej rozpoznawalnej na świecie polskiej siatkarki oraz Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej, mistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro, najlepszej polskiej wioślarki w historii. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Aktywnego Rozwoju Skowrońska - Fularczyk Malinowski oraz Urząd Miejski w Brodnicy, a "Pomorska" objęła to wydarzenie patronatem medialnym.