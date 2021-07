Brodnicka Biała Sobota była pełna bezpłatnych badań, porad i rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Zobaczcie zdjęcia

Podczas Brodnickiej Białej Soboty można było wykonać bezpłatne badania, porozmawiać ze specjalistami, zaszczepić się przeciwko Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

Jak przekazał nam Janusz Przybysz, któremu towarzyszyliśmy przy szczepieniu w pałacu Anny Wazówny, zaszczepił się, aby być zdrowym, ale przyda mu się to także podczas wykonywania przez niego obowiązków zawodowych.

Podczas Brodnickiej Białej Soboty można było także zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Dawcy może wkrótce potrzebować Sławek Detmer z Brodnicy, o którym pisaliśmy pod tym linkiem. Podczas Brodnickiej Białej Soboty żona Sławka pomagała chętnym do rejestracji osobom wypełnić kwestionariusz oraz pobrać wymaz.

- Już od dawna chciałem to zrobić, ale nie mogłem się zebrać. Szczerze, to chyba się po prostu bałem. Lubię pomagać. Może to nie obowiązek, ale myślę, że fajnie tak zrobić