Z Brodnicy do Santiago de Compostela wystartowała biegowa pielgrzymka dla 31-letniej Magdy. Cel? Zebrać pieniądze na kupno mieszkania

- Chciałabym serdecznie przywitać wszystkich biegaczy i uczestników i im bardzo serdecznie podziękować za trud włożony w bieg i pomoc. Dziękuję wszystkim

- powiedziała tuż przed startem biegu 31-letnia Magdalena Janke z Brodnicy, która od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce i niedowład spastyczny czterokończynowy. Magdalena mieszka na trzecim piętrze, co z uwagi na problemy z poruszaniem sprawia, że ma tak ogromne trudności z wyjściem ze swojego mieszkania, że bez pomocy innych osób jest to po prostu niemożliwe. Był okres, że przez dwa lata nie wychodziła z domu. Prezes Stowarzyszenia "Brodnica Biega" Piotr Wisiński wraz z członkami tego stowarzyszenia postanowili pomóc Magdzie, organizując szlakiem św. Jakuba biegową pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Celem tej akcji jest nagłośnienie trudnej sytuacji mieszkanki Brodnicy i zebranie pieniędzy na nowe mieszkanie dla Magdy, znajdujące się na parterze, wraz z jego przystosowaniem do potrzeb Magdaleny. Pieniądze można wpłacać pod tym linkiem. Historię Magdy przedstawiliśmy natomiast bardziej szczegółowo pod tym linkiem.