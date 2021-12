Brodniczanin zabarykadował się szafkami. Spędzi w więzieniu cztery miesiące

W czwartek, 30 grudnia z samego rana policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy zapukali do drzwi mieszkania 48-letniego brodniczanina poszukiwanego do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Brodniczanin jednak nie otworzył policjantom drzwi, a ponieważ policjanci mieli pewność, że mężczyzna znajduje się w środku, wezwali do pomocy strażaków. Brodniccy strażacy siłowo otworzyli drzwi mieszkania, które, jak się okazało, zabarykadowane były szafkami i innymi przedmiotami. Gdy policjanci weszli do mieszkania, przebywał w nim poszukiwany 48-latek, którego policjanci zatrzymali i przetransportowali do brodnickiej komendy. Stamtąd trafi do zakładu karnego, w którym odbędzie karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Z kolei w nocy z 30 na 31 grudnia, ok. g. 1 brodniccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w kierunku Brodnicy jedzie pijany kierowca samochodu hyundai. Funkcjonariusze wyjechali mu naprzeciw i przy ul. 18 Stycznia w Brodnicy zatrzymali do kontroli drogowej. Po zbadaniu alkotestem okazało się, że 38-letni kierowca miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.