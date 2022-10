Brzescy Poszukiwacze Historii trafili na kolejny skarb! Pamięta czasy starożytnego Rzymu! [zdjęcia]

„Tak, tak, to nie są żarty. W gminie Brześć Kujawski natrafiliśmy na przedmioty związane z samymi Rzymianami. Co skrywał nasz mały skarb? Niesamowity sygnet ze szczerego złota!!! Jest on na tyle niezwykły, że może być jedynym jak dotąd odkrytym takim sygnetem na terenie naszego kraju. Sygnet ten jest olbrzymią sensacją i nawet specjaliści od Ludności Rzymskiej stwierdzili że sygnet jest niezwykły i unikatowy. Należał on zapewne do kogoś bardzo wysoko postawionego w tych czasach” – poinformowało Stowarzyszenie „Brzescy Poszukiwacze Historii”.