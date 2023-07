Budowa nowej biblioteki w Nakle nad Notecią rozpoczęła się od kłopotów [zdjęcia]

- Ciężki sprzęt już pracuje. Realizacja inwestycji, do końca lipca 2024 roku. Wykonawca deklaruje, że do końca tego roku wybuduje ściany biblioteki, a może nawet przykryje budowlę, by można było zimą wykonywać już prace wewnątrz – informował nas kilka dni temu Krzysztof Błoński, wiceburmistrz Nakła.