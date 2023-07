Nowa ścieżka rowerowa przy drodze krajowej nr 10. Wiemy gdzie powstanie [zdjęcia]

Gmina Nakło stara się budować ścieżki pieszo - rowerowe przy najbardziej niebezpiecznych traktach. Do końca tego roku powstaną kolejne. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą robót.

- To praktycznie jedna inwestycja składająca się z dwóch części. Budowana będzie ścieżka pieszo- rowerowa przy drodze krajowej nr 10, między Trzeciewnicą a Nakłem. A także przy drodze wojewódzkiej 241 w strefie ul. Nowej w Nakle do ronda Solidarności Rolników Indywidualnych. Łączna długość obu ścieżek to 1,5 km, koszt budowy to 2,5 miliona złotych – informował przed uroczystym podpisaniem umów burmistrz Nakła Sławomir Napierała. Dobre wieści są też takie, że oba trakty powstaną szybko. Finisz inwestycji jeszcze w tym roku. Bo pieniądze na budowę ścieżek pochodzą jeszcze ze starej perspektywy unijnej i trzeba je wydać do końca 2023 r.

Wsparcie z Unii Europejskiej

- Na inwestycje te staramy się - i myślę, że otrzymamy – o dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych. To pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa. Konkurs jeszcze trwa. Korzystamy z przychylności zarządu województwa – wyjaśniał włodarz gminy. Dziękował poseł Iwonie Kozłowskiej za okazaną pomoc i wsparcie.

- Uważam, że takie ścieżki powinny znaleźć się przy każdej drodze – podkreślała w Nakle posłanka.

Ścieżka przy DK nr 10 to bardzo ważna inwestycja. Zapewni bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom. Skorzystają nie tylko mieszkańcy Trzeciewnicy. Także Suchar i ościennych miejscowości, którzy przyjeżdżają do Trzeciewnicy i muszą pokonać potem bardzo niebezpieczny odcinek z Trzeciewnicy do Nakła. - Przy obecnym natężeniu ruchu na DK nr 10 jazda rowerem ma tym odcinku tasy to duże zagrożenie – podkreślali zgodnie uczestnicy spotkania. Jak przyznał Sławomir Napierała - jeszcze pół roku temu zadanie to było tylko w sferze marzeń. Nie było wiadomo czy uda się je zrealizować, choć projekt inwestycji był gotowy. Tym bardziej cieszy szczęśliwy finał i to, że prace rozpoczną się w najbliższych dniach.

Przetarg wygrała firma budowana Rafała Szymczaka. To miejscowy przedsiębiorca. - Cieszymy się, że to lokalna firma, lokalny rynek pracy. Jesteśmy pewni dobrego wykonawstwa, ale i tak będziemy was pilnować – zapowiadał na podpisaniu umowy burmistrz.

Zbudują też wiadukt w Trzeciewnicy

Nie jest to jedyna inwestycja w rejonie Trzeciewnicy. - Powstanie jeszcze wiadukt nad linią kolejową nr 281, który realizujemy w ramach rządowego programy Polski Ład. Koszt tego zadania to 4,3 miliony złotych. Jesteśmy już po podpisaniu umowy z wykonawcą, to firma z Bydgoszczy. Przy tym przedsięwzięciu bardzo cenna była dla nas pomoc ministra Łukasza Schrejbera – podkreślał Sławomir Napierała.

Realizacja tej inwestycji potrwa dłużej. Planowany finisz to koniec przyszłego roku. - Prace przy budowie konstrukcji nie będą realizowane na miejscu. Tu zostaną wzniesione tylko przyczółki. Powstanie też ścieżka pieszo – rowerowa od wiaduktu do miejscowości Trzeciewnica, aż za cmentarza. Sam wiadukt będzie budowany gdzie indziej, w systemie nakładanej konstrukcji – informowano dziennikarzy w Nakle.

Władze grodu nad Notecią zapowiedziały też kolejne zadania drogowe, które mają być realizowane w gminie. - Złożyliśmy już wniosek u wojewody na kwotę 6 milionów złotych. Chodzi o trzy odcinki dróg. Pierwszy to długo oczekiwana rewitalizacja ul. Powstańców Wielkopolskich w Nakle. Do tego dokładamy dwie ulice w Występie: Makową i Narcyzową. Mamy bardzo dużą szansę na realizację tych zadań w przyszłym roku – zapowiadał burmistrz.

