Budżet Obywatelski 2022 w Rypinie. Znamy wyniki głosowania

W tym roku do dyspozycji w ramach BO było 150 tys. zł. Maksymalnie dwa pomysły mógł zgłosić każdy uprawniony mieszkaniec Rypina. Do formularza zgłoszeniowego wnioskujący musiał dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców.

Do urzędu miasta wpłynęły dwa projekty, które przeszły weryfikację zarówno formalną, jak i merytoryczną. Pierwszy wniosek został złożony przez środowisko kibiców Lecha Rypin, którzy zaproponowali zorganizowanie uroczystych obchodów 100-lecia klubu. 120 tys. zł miał kosztować piknik rodzinny, połączony z meczem towarzyskim RKS-u z ekstraklasowym Lechem Poznań. Mieszkańcy mogli spotkać się z poznańskimi piłkarzami w strefie gwiazd. Ponadto miał powstać film dokumentalny na temat historii rypińskiego klubu.

Drugi projekt pt. „Lekki plecak. Odciążamy kręgosłupy naszych dzieci” zakładał zakup 76 szafek dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie. Pomysł wyceniono na 117 tys. zł.

Mieszkańcy mogli poprzeć jeden z projektów podczas głosowania, które zostało przeprowadzone w dniach 11-19 września. Ostatecznie zdecydowanie zwyciężył "Lekki plecak", który poparło 1081 osób. Na drugi pomysł zagłosowało 302 mieszkańców.