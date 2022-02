Rolnicy protestowali na ulicach Rypina. Sprawa upadku mleczarni ROTR na pierwszym planie

– Być może mieszkańcy Rypina są zdenerwowani, że blokujemy miasto, ale powinni mieć świadomość, że robimy to też dla nich – mówiła Beata Poznańska z oddolnego ruchu Samopomoc Pokrzywdzonych ROTR. – Dziś są z nami nie tylko pokrzywdzeni w wyniku upadku mleczarni, ale także osoby, które uważają, że na polskiej wsi nie dzieje się dobrze. Walczymy m.in. o to, by ceny nawozów były uczciwie wyliczane.

Sprawa ROTR-u na pierwszym planie

Liderka strajku opowiedziała o dramatycznej sytuacji rolników z powiatu rypińskiego, którzy przez problemy mleczarni stracili ogromne pieniądze. Zakład upadł w październiku 2018 roku, ale już kilka miesięcy wcześniej były problemy z płatnościami. Sytuację ratował syndyk, który próbował sprzedać zakład, a gdy to się nie udało, wyprzedał maszyny, by pokryć choć część należności. Średnie zadłużenie rolników to jednak ok. 30 tys. zł, a niektórzy stracili nawet ok. 200 tys. zł.