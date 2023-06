Buk ze Słębowa koło Żnina w konkursie na Drzewo Roku [wideo]

Jest to buk zwyczajny, ma około 200 lat. Jego wymiary to około 17 metrów wysokości i 560 centymetrów obwodu. Jest to pomnik przyrody.

Buk rośnie na boisku słębowskiej podstawówki i jest jego charakterystycznym elementem. W latach 90. XX wieku nadano mu imię Tadeusza Andruszkiewicza, który był pierwszym powojennym dyrektorem szkoły w Słębowie. Drzewo stało się bohaterem utworów literackich. Uczniowie klasy szóstej tej placówki napisali w 2022 roku opowiadania, które umieszczono w zbiorze "Widziane oczami buka".

- Drzewo jest nie tylko okazem przyrodniczym. Chroni przed nadmiernych słońcem, staje się parasolem w czasie nagłej ulewy,, skrywa uczniów na przerwie przed czujnym okiem nauczycieli. Buk wciąż się rozrasta. Jego rozłożyste gałęzie sięgają podłoża, a w wielu miejscach korzenie przebijają powierzchnię ziemi. Mimo to, wydaje się, że drzewo wciąż czuje się tu doskonale - czytamy w zgłoszeniu drzewa.