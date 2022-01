Bukiecik morałów dla belfra - komentuje Adam Willma

Żebyś później nie miał pretensji. W każdym razie nie wyobrażaj sobie, że znalazłeś spokojną posadkę – twoim obowiązkiem jest stale się doskonalić – kursiki, szkolonka, podyplomówki. I to nie żadne fibźdźiu mibździu - żeglować masz w kierunku wyznaczonym przez szkołę, a nie realizować własne pasje. A kto obiecywał, że nie będzie jak w korpo?

To, czy masz kwalifikacje do tego zawodu ocenia minister, czy ci się to podoba, czy nie. W każdym razie, jeśli już wlazłeś w tę oświatę, zapamiętaj, że kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich to twój zasmarkany obowiązek. I to z szacunkiem dla ucznia! Chyba że poglądy albo uczucia religijne każą ci zrobić coś, co innego – wtedy rób, żeby było dobrze.