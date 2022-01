Z perspektywy ogona - sprawę zaginięć dzieci komentuje Adam Willma

W tych prasowych doniesieniach jedno tylko mi się nie zgadza. Na zdjęciach 16-latki widzę kobietę z makijażem rodem z raperskich teledysków i wymodelowanymi brwiami.

Do tego opis: „W uszach nosi po kilka kolczyków. Kolczyki ma także w nosie, pod językiem oraz nad górną szczęką”. Że co? 16-latka pojawia się na co dzień w szkole z kolczykami pod językiem i nad górną szczęką?! Ale zostawmy Oliwię. Niech wraca najszybciej do domu, niech rodzice odetchną i niech się im wiedzie.

Co roku znika kilkanaście tysięcy osób. Większość ma 15-16 lat i na szczęście 98 proc. z nich dość szybko odnajduje policja. Jednocześnie w szwach pękają oddziały psychiatryczne dla dzieci, a na wizytę w specjalisty trzeba czekać miesiącami. Co takiego rozkołysało psychicznie dzieci, że cierpią bardziej, niż pokolenie ich rodziców? Przecież nie staliśmy się mniej empatyczni niż nasi rodzicie, dla których podporą w procesie wychowania było podwórko i pasek.