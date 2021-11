Burmistrz Chojnic dostał dużą podwyżkę. Będzie zarabiał prawie 20 tys. zł brutto

Gdy burmistrz Arseniusz Finster wyszedł, stwierdził: - "Miasto dało mi wszystko w moim życiu zawodowym, ale ja też dałem miastu wszystko, co potrafię". Wrócił jednak na sesję, gdy usłyszał wypowiedź wypowiedź radnego Bartosza Blumy.

Radny Bartosz Bluma o podwyżce burmistrza Chojnic

Po obniżce wynagrodzenia sprzed trzech lat (stało się tak we wszystkich samorządach) burmistrz zarabiał 9 tys. 600 zł.

Znowelizowana ustawa określa, że wynagrodzenie wójtów i burmistrzów w gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców powinno się mieścić w przedziale między 16 tys. 633 zł do 20 tys. 041 zł.

Radny Bartosz Bluma podkreślił, że skala podwyżki dla burmistrza Chojnic jest znaczna, podczas gdy wynagrodzenie premiera w związku ze zmianą tego samego prawa będzie wynosiło 20,5 tys. zł.