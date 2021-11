Burmistrz Łasina Rafał Kobylski będzie zarabiał dużo lepiej. Radni miasta i gminy Łasin także otrzymają wyższe diety. Sami je "przyklepali"

Wyższa pensja dla Rafała Kobylskiego, burmistrza Łasina

Na wynagrodzenie burmistrza Łasina składają się cztery części. Każda z nich wzrasta:

wynagrodzenie podstawowe z 4700 do 10250 zł

dodatek funkcyjny z 1900 do 3150 zł

dodatek specjalny (liczony jako 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie) z 2640 do 4020 zł

Burmistrz otrzymuje też dodatek za wysługę lat, który w przypadku Rafała Kobylskiego wynosi 18 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Na złotówki dotychczas było to ok. 800 zł, a będzie ok. 1800 zł.