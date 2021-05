Burmistrz podpisał akt założycielski Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Żołnierze - weterani dopłynęli kajakami do Chełmna. Płyną dla Arka Urbańskiego. Zdjęc

Wczorajsze spotkanie było również okazją do podziękowania wszystkim zaangażowanym w pracę - prawniczce Alicji Matuszak i dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jarosławowi Matuszewskiemu. Burmistrz Chełmna - Artur Mikiewicz - skierował specjalne podziękowania do wiceburmistrza Piotra Murawskiego.

- Rozpoczęliśmy okres formalnej organizacji Spółki - mówi Artur Mikiewicz. - Dzisiaj stosowne dokumenty rejestracyjne zostały wysłane do Wydziału Gospodarczego Sądu w Toruniu celem uzyskania wpisu do KRS. Zakładamy, że 1 lipca br. Spółka rozpocznie swoje działania w pełnym zakresie, w tym przejmie administrowanie i zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym. Ponadto, przygotowujemy się do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Spółka daje możliwości realizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym tzw. Funduszu Dopłat. Jednym z działań, w których Spółka będzie partycypować, jest aktywizacja dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej. Liczymy, że w niedługiej perspektywie czasu pierwszy projekt zostanie zaprezentowany.