Burmistrz Tucholi podzielił pieniądze między organizacje pozarządowe. Zdjęcia

- Nie da się ukryć, że działalność organizacji pozarządowych to jedna z kluczowych sfer w życiu społecznym naszej gminy - podkreślił Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - To, co robicie dla mieszkańców, poświęcając swój czas i wkładając wysiłek w przygotowanie różnego rodzaju wydarzeń, jest bezcenne. I za to dziękuję.