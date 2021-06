Burmistrz Żnina Robert Luchowski będzie zarabiał 3700 zł "na rękę". Połowę mniej niż dotychczas. To decyzja radnych nowej koalicji

Wynagrodzenie burmistrza Żnina będzie teraz wynosiło 5160 złotych brutto (zasadnicze - 3600 zł, dodatek funkcyjny - 100 zł, dodatek specjalny - 740 zł, dodatek za wieloletnią pracę - 720 zł). Na konto Robert Luchowski otrzyma zatem ok 3700 zł. Do tej pory dostawał "na rękę" 7500 zł (przy maksymalnych dodatkach uchwalonych przez Radę Miejską w Żninie pod przewodnictwem Grzegorza Koziełka).

Wynagrodzenie zostało ścięte o połowę. Wcześniej burmistrz Żnina otrzymywał na konto 7500 złotych.

Podjęcie uchwały poprzedziło przedstawienie opinii. Jako pierwszy do swojej sprawy odniósł się Robert Luchowski. Mówił, między innymi, ile inwestycji udało się zrealizować za jego kadencji oraz jakim budżetem dysponuje. Wspomniał także, że gmina liczy 24 tysiące mieszkańców i właśnie "z nimi przychodzi mu współpracować". Tymczasem - stwierdził - uznanie jego wysiłku to "zaledwie 3700 złotych". - To nie dieta ani dodatkowe wynagrodzenie, ale praca, także w weekendy, w godzinach nadliczbowych. To także pensja męża i ojca, który jako burmistrz wnosi wkład w utrzymanie rodziny. Oczywiście oprócz żony. - Proszę sobie wyobrazić, że jako nauczyciel, policjant, sprzedawca, dyrektor szkoły, zastajecie zaledwie połowę wynagrodzenia na koncie. Nigdy nie sięgano po takie metody. - Aktualnie jestem na pozycji pierwszej jeśli chodzi o wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim, po zmianie będę na pozycji osiemnastej.

- Wskazałem, że jestem otwarty na rozmowy, zapraszam. Proponuję spotkanie 22 czerwca, w auli Urzędu Miejskiego, o godzinie 17. - Nie widzę potrzeby przymuszania mnie do współpracy. Ta współpraca może zaistnieć. - Sam obecny przewodniczący (Kaźmierczak) mówił, że tu, w tej radzie, nastąpi śmiech, odpowiedzialność i przyjacielskie uściski dłoni - zakończył Robert Luchowski. Grzegorz Koziełek w obronie burmistrza W obronę wyższego niż proponowane wynagrodzenie burmistrza żywo zaangażował się Grzegorz Koziełek, odwołany niedawno przewodniczący Rady Miejskiej, sprzymierzeniec Roberta Luchowskiego startujący z jego listy, prywatnie sąsiad włodarza Żnina. - Uzasadnienie tej uchwały obniżającej wynagrodzenie jest tak suche i proste, że trudno wnioskować, dlaczego o aż tyle ma być zmniejszone. - To jest ewenement na skalę kraju. Już niżej się nie dało. Jakbyście mogli, to obniżylibyście do najniższej krajowej - stwierdził Koziełek, dodając: - Dlaczego żądacie obniżenia do stawek robotnika? Z pełnym szacunkiem dla ciężko pracujących - podkreślił. - To będzie niczym dorżnięcie cielca na ołtarzu. I jeszcze dodatek funkcyjny - 100 zł - nawet ci na niższych stanowiskach mają wyższe te dodatki.

Później radny mówił jeszcze o "upokorzeniu człowieka" i "prymitywnym uzasadnieniu". - Rozumiem, że chcecie mieć wpływ na politykę, na władzę, ale żeby posunąć się do świństwa? To się odbije szerokim echem. I każdy będzie się musiał z tego tłumaczyć, imiennie będziecie wymienieni. - Ale - panie burmistrzu - zwrócił się do Roberta Luchowskiego - będziemy podrzucali, co potrzeba. Powodzenia, burmistrzu - zakończył Grzegorz Koziełek unosząc kciuk do góry. Radny Idzi Mądry o klasie robotniczej Porównanie wynagrodzenia burmistrza do wynagrodzenia do robotnika zabolało radnego Idziego Mądrego. - Ja jestem klasą robotniczą. I czuję się urażony. Nie dzieli się ludzi na niższych i wyższych klasą. Ja miałem za ubiegły rok 60 tys. zł dochodu w gospodarstwie (około, wraz z ojcem), przy obrocie 6 mln zł. I nie siedzę, nie narzekam, tylko biorę się dalej do pracy, żeby utrzymać rodzinę.

W nawiązaniu do pensji burmistrza Idzi Mądry przyznał: - To nie jest obniżka na stałe. Są widełki. Współpraca będzie, ona musi być. Dariusz Kaźmierczak o zwalnianiu najbliższych i wypowiedziach urzędnika Do tematu odniósł się także Dariusz Kaźmierczak: - Gdyby budżet przeliczyć na wynagrodzenie, to Rafał Trzaskowski o ile więcej musiałby zarabiać! (co było komentarzem do wypowiedzi Pawła Sikory, że burmistrz Żnina zarządza wielomilionowym budżetem). Dalej przewodniczący Kaźmierczak mówił o "niestosownym zachowaniu burmistrza - proceder trwa od 6 lat", o "zwalnianiu najbliższych, utrudnianiu, oddawaniu do sądu", "piramidach wynagrodzeń - jedni bardzo dużo, inni minimalne pensje", a także o "wykorzystywaniu wszystkiego, co służbowe, co celów prywatnych".

- Do polityki nie idzie się po pieniądze - stwierdził Dariusz Kaźmierczak. - I nie życzę sobie, aby w mediach społecznościowych podrzędny pracownik oceniał radnych, że robią skok na kasę - skomentował Kaźmierczak, co miało odniesienie do wpisu Pawła Sikory, dyrektora jednego z wydziałów w urzędzie, dotyczącego wysokości diet radnych.

- Nie pozwolę opowiadać, że którykolwiek radny mści się na burmistrzu. Ustalamy nowe wynagrodzenie. To wszystko. Zgodnie z prawem. Na sali było 17 radnych. 12 było za ustaleniem wynagrodzenia burmistrza na niższym poziomie, 5 głosowało przeciw.

"Za" głosowali: Jacek Orzechowski , Sławomir Ryś Idzi Mądry, Olga Berdysz, Andrzej Kurek, Maria Błońska, Halina Krygier, Jerzy Krynicki, Aleksandra Nowakowska, Piotr Ostrowski, Robert Szafrański i Dariusz Kaźmierczak. Tuż po ogłoszeniu wyniku głosowania burmistrz Luchowski opuścił salę obrad. Sesja nadal trwała.

W kuluarach radni komentują: - Dobrze znamy Roberta Luchowskiego z jego polityczno - samorządowej działalności. To był jedyny sposób, aby go "złamać" i spowodować, aby zaczął współpracować ze wszystkimi radnymi, a nie tylko wybranymi. Natomiast co do wynagrodzenia, są widełki i podwyżkę zawsze można zaproponować.

