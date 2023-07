Burza w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia internautów. "O 18 było ciemno, jak przed 22"

O godzinie 18 było ciemno, jak przed 22 - komentowała jednak z internautek. Około godziny 18 do kujawsko-pomorskiego dotarła burza, a przede wszystkim towarzyszące jej intensywne opady deszczu.

Już wcześniej donosiliśmy, iż dyżurny Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informował nas, że na terenie wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego mogą wystąpić burze z gradem. Od godz. 16 do północy prognozowana są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu (od 20 mm do 30 mm) oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Na razie nie mamy informacji o większych zniszczeniach w naszym regionie z powodu tych opadów (czekamy na sygnały pod adresem [email protected]). Jak poinformował nad oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, do tej pory (godz. 18.46) nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące poważnych utrudnień bądź zagrożenia zdrowia lub życia. Na terenie regionu doszło do oberwania kilku konarów drzew, zalania ok. dwóch piwnic, a we wsi Łukowiec uszkodzony został dach obory - nie było poszkodowanych.

Z kolei kilka minut przed godz. 19 dotarła do nas informacja o utrudnieniu w kursowaniu tramwajów przy r. Bernardyńskim. Jak podaje grupa Bydgoszcz 998 na Facebooku, samochód osobowy wjechał na torowisko. Do zdarzenia doszło, gdy nad miastem przechodził ulewny deszcz. Prawdopodobnie to właśnie warunki atmosferyczne i ograniczona widoczność sprawiły, że kierowca pomylił torowisko z jezdnią. Samochód został już usunięty z torowiska, ruch tramwajowy wznowiony. Z powodu warunków atmosferycznych przerwano też mecz drugoligowych piłkarzy Olimpii Grudziądz. Wielu internautów nadesłało do nas zdjęcia z Bydgoszczy i całego województwa.Wybrane z nich prezentujemy w poniższej galerii.

Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy

Przypominamy, że w czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku. Poza budynkiem należy unikać otwartych przestrzeni. Warto odłączyć od prądu sprzęt domowy, a także zabezpieczyć drzwi i okna oraz przedmioty na parapecie i balkonie. Osoby poruszające się samochodem, powinny dla bezpieczeństwa zjechać na parking z dala od drzew.

