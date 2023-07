Kujawsko-Pomorskie. Ostrzeżenie IMGW dla całego regionu. Uwaga na burze z gradem!

Jak poinformował dyżurny Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w sobotę, 29 lipca, na terenie wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego mogą wystąpić burze z gradem. Od godz. 16 do północy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu (od 20 mm do 30 mm) oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

W ostrzeżeniu meteorologicznym, wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, możemy przeczytać, że zjawisko to stanowi zagrożenie pierwszego stopnia. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia wynosi 80 proc.