Gdzie jest burza? Radar opadów online - ostrzeżenie IMGW

Do godziny 18.30 strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego interweniowali 23 razy. Najwięcej zgłoszeń, bo aż siedemnaście, pochodziło z powiatu inowrocławskiego. Dotyczyły głównie podtopień, żadna osoba nie ucierpiała.

Ostrzeżenie IMGW przed burzą - pomarańczowe i żółte alerty

W naszym regionie prognozowane są burze, którym mają towarzyszyć ulewne opady deszczu do 30 mm wody na metr kwadratowy, a także silne podmuchy wiatru do 90 km/h, a w niektórych miejscach nawet do 100 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę, 5 maja od godziny 12 do 22. IMGW podaje, że rozwój komórek burzowych prognozowany jest na godziny popołudniowe.