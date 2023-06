Burze z gradem w kujawsko-pomorskiem. IMGW wydał ostrzeżenia. W nocy może być niebezpiecznie!

Gdzie jest burza? Oto radar burz i opadów

Cały nasz region został objęty ostrzeżeniem pierwszego stopnia. Od godziny 19 do 1 w nocy mogą występować groźne burze, którym towarzyszyć mają silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwe są też opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk oceniono na 80 procent.